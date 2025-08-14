Los ministerios de Salud y de Economía, Industria y Comercio (MEIC), emitieron una orden sanitaria en donde detallan que “se debe retirar de inmediato de manera preventiva el producto denominado crema dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint”.
El retiro se debe realizar de todo punto de distribución, comercialización y venta.
“De igual forma, se solicita a los consumidores detener inmediatamente el uso de este producto”, dijo la cartera.
Riesgo potencial
Tras reportes en varios países, este producto ha mostrado posibles efectos adversos como lesiones bucales, ardor, inflamación de encías y edema labial.
Acciones necesarias
- Los consumidores deben dejar de utilizar de inmediato este producto.
- Participar en el programa de retiro llamando a la línea de atención al consumidor de Colgate 800-2654283 para gestionar la reposición del producto.
- El plazo para solicitar la reposición es de un año a partir de la publicación de esta alerta.