Los ministerios de Salud y de Economía, Industria y Comercio (MEIC), emitieron una orden sanitaria en donde detallan que “se debe retirar de inmediato de manera preventiva el producto denominado crema dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint”.

El retiro se debe realizar de todo punto de distribución, comercialización y venta.

“De igual forma, se solicita a los consumidores detener inmediatamente el uso de este producto”, dijo la cartera.

La decisión fue comunicada por Salud este mismo jueves.

Riesgo potencial

Tras reportes en varios países, este producto ha mostrado posibles efectos adversos como lesiones bucales, ardor, inflamación de encías y edema labial.

Acciones necesarias