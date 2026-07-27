Salud tardó más de un mes en presentar alerta sanitaria sobre Tirzepatida

A pesar de que las denuncias formales sobre la venta ilegal de Tirzepatida y Retatrutida ingresaron a los despachos del Ministerio de Salud desde el 12 de junio, la autoridad sanitaria tardó más de un mes en emitir una alerta sanitaria.

Durante este periodo, el mercado negro operó sin restricciones en redes sociales y clínicas estéticas, distribuyendo sustancias de dudosa procedencia que hoy son objeto de una investigación penal por parte de la Fiscalía.

El farmacéutico Luis Villafuerte fue uno de los primeros profesionales en documentar el avance del contrabando de estos péptidos en el país.

Según consta en los correos electrónicos enviados al máximo ente rector de la salud en Costa Rica, Villafuerte contactó a la Unidad de Control y Vigilancia y a la Dirección de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Salud ante la preocupación por este mercado. Sin embargo, la respuesta obtenida se limitó a evasivas técnicas sobre la naturaleza de las fórmulas magistrales.

“La primera denuncia yo la hice ante la Unidad de Control y Vigilancia del Ministerio de Salud el 12 de junio de este año… Les expresé claramente que la Tirzepatida, la Retatrutida y también la Semaglutida están promocionándose abiertamente en redes sociales, pero creo que se han querido lavar un poco las manos”, explicó.

Ante la denuncia enviada, la respuesta de la cartera sobre las anomalías relacionadas con las preparaciones magistrales fue que estas “no se encuentran sujetas a las disposiciones del citado Reglamento Técnico sobre registro sanitario”.

Sin embargo, aclararon que esta exclusión “no implica que puedan elaborarse o comercializarse libremente, sino que deben cumplir con los requisitos que regulan las preparaciones magistrales, entre ellos, que sean elaboradas por un profesional farmacéutico en una farmacia autorizada y que medie una prescripción o receta médica emitida para un paciente individual”.

Un “hueco” en la frontera

Villafuerte sostiene que existe una desconexión crítica entre las autoridades fronterizas y el ente rector de salud, lo que facilita que productos patentados, como la Tirzepatida, ingresen al país bajo etiquetas falsas o como suministros de investigación que terminan siendo inyectados en clínicas privadas.

El farmacéutico denuncia que esta falta de control preventivo permitió que el mercado se inundara de productos cuya seguridad es inexistente.

“Hay un descontrol total en aduana de cómo ingresa el producto, lo están metiendo por debajo, hay un hueco por donde están pasando y todavía no han logrado detectar por dónde es. Y el Ministerio no está tomando las medidas ni le está dando la atención a esto”, aseguró.

La reacción de las autoridades

No fue sino hasta finales de julio, tras una serie de reportajes periodísticos publicados por Grupo Extra que evidenciaron la magnitud del fraude, que el Ministerio de Salud finalmente oficializó la Advertencia Sanitaria.

En este documento, la institución reconoce lo que los expertos señalaron en junio: estos productos representan un riesgo sanitario inaceptable debido a la falta de trazabilidad y la posibilidad de adulteraciones peligrosas.

La advertencia de Salud, emitida con un desfase de más de 40 días respecto de la denuncia original, describe los peligros que enfrentaron los ciudadanos durante ese tiempo.