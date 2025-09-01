La ilusión de lograr un embarazo está llena de alegría y esperanza, pero también, despierta muchas dudas: ¿cómo prepararse para mejorar la fertilidad?, ¿qué hábitos son más saludables para lograr un embarazo exitoso? En este camino, la nutrición juega un papel determinante, tanto en mujeres, como en hombres, ya que una correcta alimentación influye directamente en la calidad de los óvulos y de los espermatozoides.

Estudios recientes han demostrado que una dieta equilibrada, puede mejorar la función ovárica y la calidad seminal. Por el contrario, una alimentación rica en azúcares, grasas saturadas y alcohol, se asocia con menor fertilidad y mayores dificultades para concebir.

Se recomienda priorizar los alimentos con bajo índice glicémico, que no elevan bruscamente el azúcar en sangre. Entre ellos, se encuentran el camote, el ayote, el elote y los granos integrales como la avena, la quinoa y el arroz integral. Estos alimentos ayudan a mantener estables los niveles de insulina, factor clave en la salud reproductiva.

Además, es importante asegurar una adecuada ingesta de proteínas de origen vegetal, presentes en las leguminosas (frijoles, lentejas, garbanzos) y la soya. Estas no solo aportan aminoácidos esenciales, sino que también, contribuyen a un mejor equilibrio hormonal.

Por el contrario, el consumo excesivo de alcohol, frituras y grasas animales como la manteca, la mantequilla y las carnes muy grasosas, se ha relacionado con una disminución en la calidad y cantidad de espermatozoides, así como con alteraciones hormonales en las mujeres.

No se trata de seguir dietas restrictivas, sino de mantener una alimentación variada y completa, que aporte las vitaminas y minerales necesarios para la fertilidad: ácido fólico, hierro, zinc, antioxidantes y omega-3, entre otros.

En conclusión, cuidar la nutrición antes y durante la búsqueda de un embarazo, es una de las mejores inversiones para la salud reproductiva. Una dieta balanceada no solo mejora las probabilidades de concebir, sino que también, favorece el inicio de una gestación saludable para la madre y el futuro bebé.