Salud refuerza vigilancia ante brote de chikungunya en Pavas

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El Ministerio de Salud informó sobre la detección de un brote de chikungunya en varios sectores del distrito de Pavas en San José, lo cual obligó a la entidad a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica y control vectorial en la zona.

Los 12 casos confirmados se concentran en los sectores de Villa Esperanza, Finca San Juan, Laureles, Pavas Centro y Rohrmoser. Asimismo, los primeros casos identificados corresponden a personas con antecedente de viaje a Nicaragua; no obstante, se confirmó la existencia de transmisión local.

“Como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica, equipos especializados del Ministerio de Salud han intensificado las acciones de control vectorial en las zonas afectadas”, según afirmó la cartera de Salud. Algunas recomendaciones para mantenerse precavidos ante una picadura de mosquito son: Utilizar repelente contra mosquitos que cuente con registro sanitario. Se recomienda aplicar primero el bloqueador solar y, posteriormente, el repelente.

Utilizar mosquiteros, especialmente en personas que permanecen en reposo o durante las horas de mayor actividad del mosquito.

Eliminar de manera permanente los recipientes y objetos que puedan acumular agua, como baldes, botellas, llantas, latas, floreros y otros objetos.

Mantener tapados los recipientes que almacenan agua.

Revisar periódicamente patios, jardines, pilas, canoas y otros sitios donde pueda acumularse agua.

Si una persona presenta síntomas como fiebre alta (mayor a 39 °C), dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas o malestar general, se recomienda acudir oportunamente al establecimiento de salud más cercano. El Ministerio de Salud hace un llamado a la población de Pavas y comunidades cercanas a extremar las medidas de protección tanto dentro como alrededor de las viviendas, centros de trabajo y otros espacios de uso frecuente.