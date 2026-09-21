Salud recuerda requisito de vacuna contra fiebre amarilla

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El próximo 1° de octubre entrará en vigencia el requisito de vacunación contra la fiebre amarilla para las personas costarricenses y residentes en Costa Rica que viajen a países o zonas consideradas de riesgo de transmisión.

Por eso, el Ministerio de Salud recuerda a los viajeros que deberán contar con la vacuna aplicada al menos 10 días antes del viaje y portar el respectivo Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla.

El requisito aplica para quienes viajen a Bolivia, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Surinam, Guyana, Guayana Francesa, Colombia, Brasil y Perú, así como a países del continente africano.

El certificado puede obtenerse en formato digital mediante la Oficina Virtual del Ministerio de Salud, EDUS y Pura Vida Móvil del MICITT.

Dra. Jennyffer González, directora Dirección de Vigilancia de la Salud. Vídeo: Cortesía.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados. La vacunación es una de las principales medidas de prevención para quienes se desplazan a zonas donde existe riesgo de transmisión.

Salud recomienda a quienes tengan viajes programados revisar con anticipación los requisitos sanitarios del país de destino, verificar su estado de vacunación y realizar las gestiones necesarias para contar con el certificado antes de viajar.