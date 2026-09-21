Salud recuerda requisito de vacuna contra fiebre amarilla

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El próximo 1° de octubre entrará en vigencia el requisito de vacunación contra la fiebre amarilla para las personas costarricenses y residentes en Costa Rica que viajen a países o zonas consideradas de riesgo de transmisión.
Por eso, el Ministerio de Salud recuerda a los viajeros que deberán contar con la vacuna aplicada al menos 10 días antes del viaje y portar el respectivo Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla.
El requisito aplica para quienes viajen a Bolivia, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Surinam, Guyana, Guayana Francesa, Colombia, Brasil y Perú, así como a países del continente africano.
El certificado puede obtenerse en formato digital mediante la Oficina Virtual del Ministerio de Salud, EDUS y Pura Vida Móvil del MICITT.
La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados. La vacunación es una de las principales medidas de prevención para quienes se desplazan a zonas donde existe riesgo de transmisión.
Salud recomienda a quienes tengan viajes programados revisar con anticipación los requisitos sanitarios del país de destino, verificar su estado de vacunación y realizar las gestiones necesarias para contar con el certificado antes de viajar.