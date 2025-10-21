Salud prohíbe el consumo de este producto para perder peso

El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria contra el producto “Ultra Lipo”, promocionado en redes sociales como suplemento para la pérdida de peso

La institución advirtió que este artículo no cuenta con registro sanitario en Costa Rica, por lo que se considera ilegal y potencialmente riesgoso para la salud.

De acuerdo con la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, se atendió una denuncia sobre la venta del producto por internet.

Al carecer de autorización oficial, se desconoce su composición y sus supuestos efectos, ya que no ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad ni eficacia.

Lea: Salud alerta por estos productos de panadería sin registro sanitario

El Ministerio de Salud indicó que “Ultra Lipo” se publicita con afirmaciones engañosas y beneficios no comprobados científicamente.

Además, citó alertas internacionales del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) de Colombia, que ha advertido sobre la presencia de ingredientes no autorizados y peligrosos en el mismo producto.

Ante esto, la institución prohibió su importación, comercialización, distribución y consumo en todo el territorio nacional.

Las personas o empresas que lo vendan o promocionen se exponen a sanciones según la Ley General de Salud N.º 5395, que prohíbe el comercio y uso de productos adulterados, falsificados o sin registro.