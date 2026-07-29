Salud limita mercado a fórmulas magistrales de Tirzepatida

El Ministerio de Salud de Costa Rica emitió una directriz sobre el marco regulatorio de las preparaciones magistrales, luego de que una serie de reportajes de Grupo Extra pusiera al descubierto cómo este mecanismo legal está siendo utilizado como “mampara” para la venta ilícita de fármacos para la pérdida de peso, particularmente la Tirzepatida.

La investigación periodística revela la existencia de un mercado negro que distribuye sustancias sin registro sanitario, evadiendo controles fiscales y poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

Ante este escenario, la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario emitió el comunicado MS-DRPIRS-UVC-005-2026, donde enfatiza que estas fórmulas deben ser estrictamente personalizadas

“La Norma para la Habilitación de Farmacias Comunitarias, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N° 44912-S, define la fórmula magistral o preparación magistral como el medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por un farmacéutico, o bajo su supervisión y responsabilidad, para cumplir expresamente una receta detallada de los principios activos, su concentración y la forma farmacéutica requerida”, dice el documento.

Los reportajes previos realizados por este medio evidenciaron que muchas clínicas y farmacias están produciendo estas sustancias en masa, utilizando incluso la receta de un solo paciente para generar decenas de dosis genéricas que se venden abiertamente en redes sociales como Instagram y WhatsApp.

Prohibición de “stocks” y

requisitos técnicos rigurosos

El documento de Salud profundiza en las obligaciones que algunas farmacias han estado ignorando para facilitar la venta masiva de estas sustancias.

Según el ente rector, cada preparación debe estar respaldada por una bitácora obligatoria que registre el nombre del paciente, el médico prescriptor, la fecha de elaboración, la fecha límite de uso y los controles de calidad realizados.

“Las preparaciones magistrales no constituyen medicamentos destinados a la fabricación masiva, a la conformación de existencias o inventarios (stock) para su comercialización o dispensación general, ni a su elaboración para el abastecimiento, distribución o suministro a otros establecimientos o terceros, por resultar tales prácticas incompatibles con la naturaleza, finalidad y régimen jurídico de las preparaciones magistrales”, reza la directriz.

Además, Salud exige que las farmacias aseguren que su publicidad no induzca a error al público, presentándolas como medicamentos industriales disponibles para venta general.

Esta medida responde a los hallazgos de Grupo Extra, donde se constató que consultorios privados utilizan recetas de un solo paciente para generar decenas de dosis genéricas vendidas abiertamente en redes sociales.

El tema del aprovechamiento de las fórmulas magistrales para poder vender un fármaco que no cuenta con registro sanitario y posee ausencia de controles por parte de las entidades reguladores no es solo de Costa Rica, en Norteamérica se baraja la posibilidad de prohibir esta medida.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) busca prohibir el uso de Semaglutida, Tirzepatida y Liraglutida en fórmulas magistrales elaboradas por farmacias de preparación, al determinar que no existe una necesidad clínica que justifique su fabricación, la cual califican como riesgosa.