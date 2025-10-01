El Ministerio de Salud busca simplificar y centralizar el proceso de formalización sanitaria para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y emprendedores en un solo lugar, eliminando barreras burocráticas.

La nueva sección web, llamada Rapipyme, está diseñada para ser un punto de referencia claro donde los emprendedores pueden encontrar toda la información que necesitan para cumplir con los trámites sanitarios requeridos para sus actividades comerciales.

Imagen con fines ilustrativos

La plataforma reúne guías y requisitos para los trámites más importantes:

Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF): Ofrece detalles sobre costos, requisitos y las condiciones para obtener este permiso indispensable, incluyendo especificaciones para microempresas y negocios que operan desde casas de habitación.

Ofrece detalles sobre costos, requisitos y las condiciones para obtener este permiso indispensable, incluyendo especificaciones para microempresas y negocios que operan desde casas de habitación. Carné de Manipulación de Alimentos: Explica el proceso para obtener este carné, fundamental para quienes trabajan con alimentos, incluyendo información sobre el curso previo obligatorio.

Explica el proceso para obtener este carné, fundamental para quienes trabajan con alimentos, incluyendo información sobre el curso previo obligatorio. Registro Sanitario de Productos: Detalla los pasos para registrar alimentos, cosméticos y productos de higiene. Destaca la existencia de tarifas diferenciadas para microempresas y los plazos de resolución de los trámites.

Para ofrecer un soporte más directo, el Ministerio de Salud habilitó un canal de comunicación exclusivo.

A través del correo electrónico soy.pyme@misalud.go.cr, las personas emprendedoras pueden enviar consultas, plantear dudas o solicitar orientación personalizada sobre los procesos y beneficios relacionados con los permisos y registros sanitarios.

Para acceder a todos estos recursos, los interesados solo deben ingresar al sitio web oficial del Ministerio de Salud, www.ministeriodesalud.go.cr y seleccionar la imagen de Rapipyme.