Con una inversión que supera los ₡1.466 millones en 2025, el Ministerio de Salud adquiere edificios propios para las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) en los cantones de Mora, Curridabat, Escazú, Santo Domingo, Belén y Flores.

De acuerdo con Salud, contar con instalaciones propias garantiza espacios más adecuados, accesibles y seguros, lo que brinda una atención más oportuna, ordenada y de mayor calidad para las personas usuarias.

Con la compra de estos edificios, se genera un ahorro anual de más de ₡125 millones, lo que equivale a una reducción del 33% en comparación con los costos de alquiler que se pagaban en años anteriores.