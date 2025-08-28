El Ministerio de Salud desmintió los señalamientos de los grupos “Crece por mi País” y la “Asociación Médicos por la Vida”, que alegaban vacíos legales en la norma técnica que regula el aborto terapéutico en Costa Rica.

Entre las críticas, aseguraban que “en ningún momento se busca defender la vida de la madre en caso de emergencias”.

“Normalmente cuando se da un contexto de afectación a la vida de la madre y es algo urgente, hay un protocolo que inmediatamente se aplica, no hay un análisis profundo.

Pero cuando sí requiere análisis, porque hay un tiempo y hay una afectación importante a la vida de la madre, hay hasta un consejo de médicos que de alguna manera toma una decisión”, explicó Mary Munive, ministra de Salud.

Los grupos conservadores sostienen que la legislación actual “deja una deuda moral y jurídica al país”, pues consideran que no protege ni la vida de la madre ni la del feto, ya que, según ellos, existen aspectos no contemplados durante el procedimiento médico.

Desde 2020 se han presentado 18 recursos de amparo ante la Sala IV, tanto intentos para anular la norma como reclamos de pacientes a quienes se les negó esta atención. El aborto terapéutico es legal en Costa Rica desde 2019.