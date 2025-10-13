El Ministerio de Salud desmiente información que ha circulado en redes sociales sobre un supuesto brote de Hepatitis A, en Guadalupe, Coronado y alrededores.

La información falsa que ha trascendido en redes sociales indica que el servicio de agua en dichas zonas, se encuentra contaminada con Hepatitis A. Además, de que en apariencia han llegado varios casos a la clínica de Coronado.

Ante esto, la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, aclara a la población que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no registra ningún reporte de brotes en los servicios de salud ni alertas por contaminación de agua en Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Asimismo, recuerda a la ciudadanía que ante cualquier situación de riesgo, se comunicará por medio de los canales oficiales de dichas instituciones.

