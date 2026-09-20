Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El Ministerio de Salud estableció una agenda con 10 prioridades estratégicas que buscan orientar las acciones del sistema sanitario costarricense y responder a las principales necesidades de la población.

El ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, en su condición de rector del sector, definió estas áreas como ejes para fortalecer la toma de decisiones, impulsar la investigación y enfrentar los desafíos que tiene el país en materia de salud.

Estas son las 10 estrategias: