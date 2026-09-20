El Ministerio de Salud estableció una agenda con 10 prioridades estratégicas que buscan orientar las acciones del sistema sanitario costarricense y responder a las principales necesidades de la población.
El ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, en su condición de rector del sector, definió estas áreas como ejes para fortalecer la toma de decisiones, impulsar la investigación y enfrentar los desafíos que tiene el país en materia de salud.
Estas son las 10 estrategias:
- Autoridad reguladora: El Ministerio pretende llevar la autoridad reguladora al máximo nivel, con normas más modernas, claras y ágiles que permitan garantizar la seguridad y calidad de medicamentos, equipos biomédicos y tecnologías sanitarias disponibles en el país. También se busca facilitar procesos de homologación, importación y exportación.
- Investigación: Se impulsarán estudios que permitan encontrar respuestas a los principales problemas de salud y aportar evidencia para mejorar la toma de decisiones.
- Gestión integral de residuos: Se plantea fortalecer el trabajo entre instituciones para garantizar sitios seguros para la disposición final de residuos ordinarios y reforzar la rectoría sobre los gestores autorizados.
- Atención prehospitalaria: El Ministerio asumirá la rectoría del Sistema Nacional de Atención Prehospitalaria con el objetivo de coordinar a instituciones públicas y privadas mediante protocolos comunes, intercambio de información y estándares de calidad.
- Atención primaria: Se busca fortalecer la coordinación entre comunidades, instituciones públicas y sector privado para mejorar la prevención, el bienestar y la continuidad de la atención en todo el sistema.
- Cáncer: Debido a que el cáncer constituye la segunda causa de muerte en Costa Rica, se trabaja en la creación de una Secretaría Técnica Nacional de Cáncer, que tendría cinco áreas de trabajo y un observatorio de inteligencia sanitaria.
- Salud mental: La estrategia contempla activar el Consejo de Salud Mental y su Órgano Técnico de Apoyo, además de revisar y ajustar el reglamento de la Ley de Salud Mental N.° 10412 y otras normas relacionadas.
- Salud bucal: Se plantea oficializar la Política Nacional de Salud Bucal 2026-2036 y poner en marcha un programa de dentadura dirigido a personas adultas mayores priorizadas.
- Listas de atención oportuna: La meta es que las personas no permanezcan en listas de espera sin prioridad, seguimiento o respuesta. Bajo el Decreto N.° 45889-S, se plantea administrar las listas tomando en cuenta el riesgo y la necesidad clínica, con tiempos razonables y mecanismos de seguimiento.
- Transformación digital: Se trabaja en consolidar la interoperabilidad nacional en salud, en coordinación con el MICITT, para conectar de manera segura la información clínica entre servicios públicos y privados. La propuesta busca que los pacientes puedan disponer de sus datos cuando los necesiten y reducir trámites, reprocesos y costos.