Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un criterio del ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, contradice la propuesta del Ministerio de Hacienda para reducir los impuestos al tabaco con el objetivo de atacar el contrabando de cigarros.

Mediante el oficio MS-DM-5549-2026 del 9 de octubre de 2026, Salud advirtió que el Expediente 25.668, denominado “Ley para la eficiencia fiscal y combate al contrabando de tabaco” podría aumentar su asequibilidad y afectaría el financiamiento de instituciones públicas.

Contraria a la tesis de Hacienda, el jerarca sostiene que no está demostrado que bajar impuestos reduzca el comercio ilícito.

Además, cuestiona que la cifra del 43% citada en el proyecto carece de metodología verificable en el expediente. Por lo que sugirie al Ministerio de Hacienda una simulación comparativa y priorizar controles como la trazabilidad y la fiscalización aduanera.

La postura fue respaldada por la Red Nacional Antitabaco (Renata), quienes sostienen que “la prioridad debe ser fortalecer la fiscalización y la trazabilidad del mercado y exigir evidencia transparente antes de aprobar cambios con posibles consecuencias sanitarias y fiscales”.