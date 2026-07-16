Salud confirma tercer caso de viruela del mono en Costa Rica 

El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso de mpox o viruela del mono en el país, con lo que Costa Rica acumula tres contagios registrados durante este 2026.

El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

El paciente es un hombre de 37 años, vecino de Heredia, quien se mantiene en condición estable y cumple con la orden sanitaria de aislamiento. Durante la investigación epidemiológica indicó que no realizó viajes fuera del país en los últimos 30 días.

De acuerdo con las autoridades, este tercer caso presenta relación epidemiológica con el segundo contagio confirmado, correspondiente a un hombre de 27 años residente en San José. El primer caso del año fue detectado en un hombre de 52 años, también vecino de esa provincia. Ambos permanecen estables de salud.

Dr. Christian Valverde – Director General de Salud.

El Ministerio de Salud, en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e INCIENSA, mantiene activa la investigación para determinar la fuente de infección, identificar a las personas que tuvieron contacto con los pacientes y aplicar las medidas de vigilancia y control correspondientes.

La mpox es una enfermedad viral que se transmite principalmente mediante contacto físico estrecho, incluido el contacto con lesiones en la piel, fluidos corporales, secreciones respiratorias durante un contacto prolongado o a través de objetos personales contaminados.

Para disminuir el riesgo de contagio, las autoridades recomiendan evitar el contacto cercano con personas que presenten lesiones compatibles con la enfermedad, no compartir artículos de uso personal como toallas o ropa de cama y mantener una adecuada higiene de manos.

Asimismo, el Ministerio de Salud insta a las personas que presenten lesiones en la piel similares a granos o ampollas, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolores musculares o malestar general, a acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir valoración médica.