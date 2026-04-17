Salud confirma quinto caso de Chikungunya en cuatro meses

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

El Ministerio de Salud confirmó el quinto caso positivo de fiebre Chikungunya en lo que va del año, informaron las autoridades sanitarias este viernes.

Según la información oficial, el caso corresponde a una mujer de 37 años, vecina de Tibás, quien cuenta con antecedente de viaje reciente a Nicaragua.

Las autoridades sospechan que la mujer adquirió la enfermedad en el vecino país del norte, ya que, según la investigación epidemiológica realizada por Salud, ingresó al país durante el período de incubación del virus,“por lo que se clasifica como un caso importado”.

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Durante el 2026 se han confirmado un total de 4 casos previos: 2 en el cantón de Esparza, uno en Guanacaste y uno en Heredia.

Salud reitera recomendaciones

Utilizar repelente contra mosquitos.

Vestir ropa de manga larga.

Usar mosquiteros, especialmente en horas de mayor actividad del mosquito.

Eliminar posibles criaderos, como recipientes con agua estancada dentro y fuera de las viviendas.

“Entre los síntomas más frecuentes de esta enfermedad se encuentran: fiebre alta (mayor a 39 °C), dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas y malestar general”, señaló la institución.