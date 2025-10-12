El Ministerio de Salud confirmó este domingo un caso positivo de fiebre amarilla en Costa Rica, tras los análisis realizados por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

La paciente es una ciudadana estadounidense de 29 años, quien había viajado recientemente a la región amazónica de Perú, país donde contrajo la enfermedad. Según informó la institución, la mujer no contaba con la vacuna contra la fiebre amarilla.

La paciente presentó síntomas desde el 7 de octubre e ingresó al país al día siguiente. Tras recibir atención en un hospital privado, le realizaron estudios que confirmaron el diagnóstico, por lo que fue trasladada a un hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde permanece internada bajo observación médica especializada.

De acuerdo a la institución, por su parte, su compañera de viaje (quien sí estaba vacunada) dio resultado negativo tras los análisis de laboratorio.

El Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica y coordina acciones con los servicios de salud nacionales para evitar la propagación del virus. Además, reiteró el llamado a vacunarse a todas las personas que planeen viajar a países donde la enfermedad es endémica, como Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Guyana, Surinam, Guyana Francesa y varias naciones del África tropical.

También recomiendan mantener medidas preventivas contra las picaduras de mosquitos, como el uso de repelente, ropa de manga larga y mosquiteros.

Los síntomas más comunes de la fiebre amarilla incluyen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, fatiga, náuseas y vómitos. En casos graves, puede causar ictericia, sangrado, dolor abdominal y complicaciones hepáticas o renales.

Consultar a un profesional de la salud antes del viaje y ante cualquier síntoma posterior al retorno.