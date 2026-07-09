Salud confirma 2 casos por viruela del mono en el país 

El Ministerio de Salud confirmó este jueves dos nuevos casos de viruela símica (mpox) en Costa Rica, luego de que el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) detectara la enfermedad en dos hombres de entre 25 y 55 años, ambos vecinos de la provincia de San José.

Tras la confirmación de los contagios, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de vigilancia epidemiológica mediante un equipo técnico integrado por el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e INCIENSA. El objetivo es investigar los casos, dar seguimiento a los pacientes e implementar las acciones necesarias para evitar una mayor propagación del virus.

Dr. Juan Carlos Esquivel, Ministro a.i de Salud.

La viruela símica es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto físico estrecho con una persona infectada, ya sea mediante contacto piel con piel, lesiones en la piel, fluidos corporales, secreciones respiratorias durante contactos prolongados o por el uso compartido de objetos contaminados.

Entre los síntomas más frecuentes destacan:

La aparición de lesiones en la piel similares a ampollas o granos, que pueden presentarse en distintas partes del cuerpo, especialmente en la región genital, perianal, la boca, el rostro, las manos y los pies.

Además, la enfermedad puede provocar fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolores musculares y malestar general.

Como medida preventiva, el Ministerio de Salud recomienda evitar el contacto físico cercano, incluido el contacto sexual, con personas que presenten lesiones compatibles con la enfermedad o tengan un diagnóstico confirmado. También insta a no compartir objetos de uso personal, como toallas, ropa de cama o utensilios, y mantener una adecuada higiene de manos.

Las autoridades indicaron que la investigación epidemiológica continúa en desarrollo y aseguraron que cualquier actualización sobre estos casos será comunicada oportunamente.