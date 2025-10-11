El Ministerio de Salud ordenó el cierre funcional indefinido del Centro Recreativo de Empleados de la Municipalidad de San José, ubicado en Pavas, tras constatar que el establecimiento operaba sin el Permiso Sanitario de Funcionamiento requerido por ley.

La clausura fue ejecutada el 10 de octubre de 2025 por Adriana Vargas, funcionaria del Área Rectora de Salud, según consta en el acta oficial MS-DRRSCS-DARS-P-AC-12-2025.

La medida se fundamenta en múltiples disposiciones legales, incluyendo la Ley General de Salud, la Ley General de la Administración Pública y el Reglamento General para Autorizaciones y Permisos.

Según el informe, por lo citado anteriormente, la clausura se mantendrá Funcional Indefinida.

Multas

El documento advierte que cualquier incumplimiento de la clausura podría acarrear una multa de ₡462.200, equivalente a un salario base, además de una eventual denuncia ante el Ministerio Público por desobediencia a la autoridad, lo que podría implicar penas de prisión de seis meses a tres años.

“Desobediencia. Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisprudencial o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención”, se lee en la directriz.

Henry Alfaro Arias, asistente de la alcaldía, instó a que se inicie con un plan remedial para subsanar la situación.