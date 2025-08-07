El Ministerio de Salud cerró el comercio Planet Outlet Heredia. Así lo confirmó este famoso negocio en su página de Facebook, indicando el cierre indefinido de su tienda, alegando que fue clausurada este jueves debido a circunstancias imprevistas.

“Por el momento no tenemos una fecha exacta de reapertura, pero estamos trabajando para resolver la situación lo antes posible. Les estaremos informando cualquier novedad a través de nuestras redes sociales”, publicó el comercio. Fiscalización interinstitucional

Días atrás, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda habían informado sobre un total de 23 comercios inspeccionados, de los cuales 22, equivalente a un 96% incumplía al menos un criterio de fiscalización valorado por la cartera.

Entre los más destacados, estaba el incumplimiento del plazo mínimo de garantía. Así las cosas, el 61% de los outlets visitados incumplen con el plazo mínimo de garantía establecido por ley.

Del total de comercios inspeccionados, solo un 35% cumple con el periodo mínimo de 30 días hábiles, mientras que apenas un 4% lo supera, ofreciendo una garantía de tres meses.

Lo anterior revela un claro incumplimiento a la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Como se puede ver en el gráfico anterior, Planet Outlet era uno de los comercios que incumplía con uno o más criterios.

Otros incumplimientos

Información en idioma español.

Claridad en los precios de contado.

Políticas de cambio.

Condiciones de garantía.

Datos mínimos en facturas o comprobantes de compra.

Advertencias sobre productos usados, reconstruidos, de retorno o de exhibición.

Manejo adecuado de pagos con tarjeta de crédito o débito.