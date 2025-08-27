El Ministerio de Salud anunció que del 4 al 21 de agosto clausuraron 7 outlets en las diferentes provincias del país, incluido Punto Outlet, ubicado en la Avenida Central en San José.

Entre las principales razones de los cierres están:

Carecer de registro sanitario

Incumplir la normativa de etiquetado, estar vencidos o en mal estado.

Se detectó que varios establecimientos no correspondían la actividad autorizada en su Permiso Sanitario de Funcionamiento, lo que constituye una violación directa a la normativa vigente.

Venta de productos sin autorización sanitaria ni fuera de la clasificación establecida por la ley.

Fotografía Ministerio de Salud

“Estas fiscalizaciones se mantendrán en todo el país para proteger la salud de la población y evitar riesgos asociados al consumo de productos ilegales o inseguros”, indicó el Ministerio.

Lista de cierres

Provincia Outlets Productos decomisados Clausura San José 5 establecimientos 5.000 unidades 3 clausuras Alajuela 5 establecimientos 360 unidades 3 clausuras Cartago 3 establecimientos 637 unidades Heredia 2 establecimientos 31 unidades 1 clausura

Fotografía Ministerio de Salud

Los principales productos decomisados fueron:

Cosméticos

Equipos y materiales biomédicos

Medicamentos

Químicos

Suplementos alimenticios

Fotografía Ministerio de Salud

“Reiteramos el llamado a los comercios a cumplir estrictamente con la normativa sanitaria y recordamos a la ciudadanía que solo adquiera productos con registro sanitario, garantía de seguridad y protección para todos”, indicó Salud.