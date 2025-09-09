El Ministerio de Salud, mediante la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, emitió una alerta sobre la comercialización en Costa Rica del producto denominado Otoryx, es promocionado y vendido con fines terapéuticos como un suplemento para restaurar la audición.
Según las autoridades, este producto no cuenta con registro sanitario vigente, por lo que su venta es ilegal y representa un riesgo para la salud de los consumidores.
Otoryx se ofrece en tabletas que combinan eucalipto, tomillo, romero, Gingko biloba y vitaminas A, E y C, y se comercializa principalmente en plataformas de internet.
El Ministerio advierte que, al carecer de registro sanitario, no ha sido evaluado en aspectos de calidad, seguridad ni eficacia, desconociéndose su composición real, trazabilidad y condiciones de almacenamiento y transporte.
Además, su consumo podría ocasionar eventos adversos derivados de dosis incorrectas, interacciones con otros medicamentos o contaminación con sustancias peligrosas.
Las autoridades recuerdan que la Ley General de Salud N° 5395 prohíbe la importación, elaboración, comercialización y uso de productos sin registro sanitario, exponiendo a quienes incumplan estas normas a sanciones administrativas y penales, así como al cierre de sus establecimientos.
Entre las recomendaciones del Ministerio se incluyen: no consumir ni comercializar Otoryx, verificar el registro sanitario antes de usar cualquier producto, desconfiar de los productos “100% naturales” vendidos por internet o redes sociales, y reportar cualquier incidente o venta irregular ante las autoridades.