El Ministerio de Salud informó este sábado sobre la atención de un caso sospechoso de fiebre amarilla en una paciente estadounidense de 29 años, procedente de la región amazónica, quien ingresó al país el pasado 8 de octubre sin contar con la vacuna obligatoria contra esta enfermedad.

Según el reporte oficial, la mujer presentó síntomas desde el 7 de octubre y, tras recibir atención inicial en un hospital privado, se realizaron estudios que despertaron la sospecha clínica.

Este sábado fue trasladada a un hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde continúa bajo observación y tratamiento especializado.

El diagnóstico está pendiente de confirmación por parte del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), laboratorio nacional encargado de verificar los resultados.

Ante esta situación, la cartera mencionó la importancia de vacunarse al menos diez días antes de viajar a países donde la enfermedad es endémica.

Los países son:

Bolivia.

Brasil.

Ecuador.

Guyana.

Guyana Francesa.

Panamá.

Perú.

Diversas naciones del África tropical.

En el caso de Colombia, la vacuna contra la fiebre amarilla es un requisito obligatorio para el ingreso.

Además, la institución reiteró la necesidad de mantener medidas de protección contra la picadura de mosquitos, como el uso de repelente, ropa de manga larga y mosquiteros, así como consultar a un profesional de salud ante cualquier síntoma sospechoso posterior a un viaje.

¿Qué es la fiebre amarilla?

Es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos infectados, que puede causar desde síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza y náuseas, hasta complicaciones graves como ictericia, sangrado, y daño hepático o renal.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, fatiga, náuseas y vómitos. En casos graves, pueden presentarse ictericia (color amarillo en piel y ojos), sangrado, dolor abdominal y complicaciones hepáticas o renales.

Si ha visitado alguno de los países mencionados y presenta alguno de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud.

El Ministerio aseguró que mantiene activa la vigilancia epidemiológica y trabaja en coordinación con los servicios de salud para garantizar la seguridad y protección de la población ante cualquier eventualidad.