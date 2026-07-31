Salud alerta por productos con registro sanitario falso

El Ministerio de Salud alertó a la población sobre la comercialización de diversos productos alimenticios distribuidos por Distribuidora Rodríguez Astúa S.A., en los cuales se detectaron incumplimientos a la normativa sanitaria vigente relacionados con el registro sanitario, el etiquetado y el Permiso Sanitario de Funcionamiento.
Según Salud, se identificó la comercialización de los siguientes productos:
|Producto
|Hallazgo
|Salchichón criollo
|Utiliza el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024.
|Salchichón parrillero
|Utiliza el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024.
|Salchichón carnicero con chile
|Utiliza el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024.
|Mortadela
|Utiliza el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024.
|Salchichas
|Utilizan el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024.
|Chuleta ahumada
|Utiliza el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024.
|Otros embutidos comercializados bajo la misma marca
|Utilizan el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024.
|Natilla pasteurizada 12 % grasa
|Consigna el Registro Sanitario N° A-CR-25-29456, el cual no corresponde al producto comercializado, incumpliendo la normativa de etiquetado.
Tras las inspecciones realizadas por funcionarios del Ministerio de Salud, determinaron que el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 corresponde a un producto distinto del comercializado y, además, se encuentra vencido, por lo que no ampara legalmente la fabricación, distribución ni comercialización de los productos inspeccionados.
Asimismo, la elaboración, almacenamiento o distribución de estos productos sin contar con un Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente contraviene la Ley General de Salud y la normativa nacional sobre habilitación de establecimientos regulados.
Estas condiciones impiden garantizar que los productos hayan sido elaborados y comercializados bajo las condiciones sanitarias establecidas por la legislación nacional, representando un riesgo para la salud pública y un incumplimiento de la normativa sanitaria vigente, la cual exige que cada alimento cuente con un registro sanitario propio, vigente y correspondiente al producto que se comercializa, así como con un Permiso Sanitario de Funcionamiento para el establecimiento responsable.
Las autoridades de Salud insisten a la población en: