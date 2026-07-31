Salud alerta por productos con registro sanitario falso

El Ministerio de Salud alertó a la población sobre la comercialización de diversos productos alimenticios distribuidos por Distribuidora Rodríguez Astúa S.A., en los cuales se detectaron incumplimientos a la normativa sanitaria vigente relacionados con el registro sanitario, el etiquetado y el Permiso Sanitario de Funcionamiento.

Según Salud, se identificó la comercialización de los siguientes productos:

Producto Hallazgo Salchichón criollo Utiliza el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024. Salchichón parrillero Utiliza el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024. Salchichón carnicero con chile Utiliza el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024. Mortadela Utiliza el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024. Salchichas Utilizan el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024. Chuleta ahumada Utiliza el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024. Otros embutidos comercializados bajo la misma marca Utilizan el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 el cual no corresponde y está vencido desde el 2024. Natilla pasteurizada 12 % grasa Consigna el Registro Sanitario N° A-CR-25-29456, el cual no corresponde al producto comercializado, incumpliendo la normativa de etiquetado. Fuente: Ministerio de Salud

Tras las inspecciones realizadas por funcionarios del Ministerio de Salud, determinaron que el Registro Sanitario N° A-CR-19-06143 corresponde a un producto distinto del comercializado y, además, se encuentra vencido, por lo que no ampara legalmente la fabricación, distribución ni comercialización de los productos inspeccionados.

Asimismo, la elaboración, almacenamiento o distribución de estos productos sin contar con un Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente contraviene la Ley General de Salud y la normativa nacional sobre habilitación de establecimientos regulados.

Estas condiciones impiden garantizar que los productos hayan sido elaborados y comercializados bajo las condiciones sanitarias establecidas por la legislación nacional, representando un riesgo para la salud pública y un incumplimiento de la normativa sanitaria vigente, la cual exige que cada alimento cuente con un registro sanitario propio, vigente y correspondiente al producto que se comercializa, así como con un Permiso Sanitario de Funcionamiento para el establecimiento responsable.

Recomendaciones a la población

Las autoridades de Salud insisten a la población en: