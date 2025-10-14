El Ministerio de Salud emitió una advertencia sanitaria por la comercialización de productos de panadería de la marca Panadería Vega, los cuales no cuentan con registro sanitario y podrían representar un riesgo para la salud pública.

De acuerdo con la institución, los productos identificados incluyen quesadillas, pan casero, bollas, pupusas, entre otros.

Productos bajo alerta.

Las inspecciones fueron realizadas por el Área Rectora de Salud Alajuela 2, que determinó que estos productos se están vendiendo con el número de registro sanitario 1352-2021, el cual no corresponde a un registro válido para alimentos, sino a un permiso de funcionamiento de un minisúper.

Según el Ministerio, esta situación implica que los productos:

No están registrados ante la autoridad sanitaria.

Se desconoce el lugar y las condiciones en las que se elaboran.

No ofrecen garantías de inocuidad ni de cumplimiento de las normas sanitarias.



El Ministerio recordó que, conforme a la Ley General de Salud N.° 5395, está prohibida la elaboración, comercialización o uso de productos sin registro sanitario.

Recomendaciones a la población

Las autoridades instan a la ciudadanía a:

Evitar comprar o consumir productos de la marca Panadería Vega con registro #1352-2021.

Desechar cualquier producto de esa marca que tengan en su poder.

Verificar el número de registro sanitario de los productos alimenticios en el sitio oficial: registrelo.go.cr.

Denunciar ante el Ministerio de Salud cualquier establecimiento o persona que se sospeche esté comercializando estos productos, ya sea acudiendo al Área Rectora de Salud más cercana o escribiendo al correo unc.correspondencia@misalud.go.cr.



El Ministerio insta a la población a comprar únicamente productos con registro sanitario vigente, como medida para proteger la salud y prevenir riesgos alimentarios.