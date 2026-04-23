Salud actualiza vida útil de los rellenos sanitarios del país

La Ministra de Salud, Mary Munive, presentó una actualización sobre el estado de los rellenos sanitarios en el país, advirtiendo que la gestión actual de los residuos está provocando un “efecto dominó” que agota prematuramente la capacidad de los sitios receptores.

Según explicó la jerarca, la situación es especialmente preocupante en la Gran Área Metropolitana. Citó el caso del relleno de La Carpio, que en este momento no está operando propiamente como relleno para recibir desechos de forma definitiva, sino que funciona prácticamente como una estación de transferencia.

Esta dinámica consiste en trasladar la basura hacia rellenos en Limón y Montes de Oro, Puntarenas. La ministra fue enfática en que este movimiento ha provocado que la vida útil de estos dos lugares baje considerablemente, creando una reacción en cadena que traslada el problema de una zona a otra.

La ministra señaló que, si bien es posible “prolongar eternamente” la vida de un relleno de forma artificial, donde inclusive dio el ejemplo de “meter residuos mínimos y enviando el grueso en contenedores a otros sitios”, esto no constituye una solución real y representa uno de los mayores retos para el siguiente equipo de trabajo.

Munive desde hace varios meses dejó claro que no continuará como ministra de la cartera de Salud, pero en la conferencia, detalló y explicó los avances que hubo en el Ministerio durante su gestión, incluidos los estudios a los rellenos para determinar con exactitud la vida útil de estos lugares, al menos hasta abril del presente año.

La jerarca denunció una problemática de fuga de talento humano. Según sus declaraciones, la industria de residuos suele contratar a exfuncionarios del Ministerio de Salud que conocen los procesos de fiscalización para evitar ser controlados.

Ante esto, la institución ha procedido con una reorganización interna para enfrentar las “artimañas” del sector y garantizar una vigilancia firme sobre la vida útil y operación de los rellenos restantes.