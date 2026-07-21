¡Salud a Los Reyes!

Madrid, AFP. – La selección de España regresó a su país, para compartir con la afición, tras ganar la Copa Mundial de la FIFA. Primero arribaron al Aeropuerto de Barajas y luego fueron recibidos por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les hizo los honores en el Palacio de La Moncloa, para después iniciar un desfile por las calles de Madrid en un autobús de dos pisos. Al final llegaron a la plaza de Cibeles, donde armaron una gran fiesta.

¿Mundial con 64 equipos?

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró que el Mundial 2030, en el que se celebrará el centenario de la Copa del Mundo, con Uruguay, Argentina y Paraguay como sedes junto a España, Marruecos y Portugal, es una oportunidad para “una competencia con 64 equipos”.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, publicó Domínguez en su cuenta de X, tras la cita que se disputó este año en México, EE. UU. y Canadá.



El profesor mostró sus músculos.



La infanta Sofía y la princesa Leonor celebraron.



Lamine Yamal entre los más aplaudidos.