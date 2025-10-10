Vivitos y coleando. La Selección mayor de fútbol de Costa Rica vuelve a empatar en la eliminatoria mundialista rumbo a la cita de Norteamérica 2026. No es mediocridad, pero no salimos derrotados de San Pedro Sula. Es otro de los tantos empates ante los catrachos y lo que queda es ganar todo lo que venga.

El panorama no cambia, debemos ganar todo lo que viene, sin derecho al mínimo error. Este lunes recibimos en casa a Nicaragua, viajamos luego Curazao para medirnos a Haití y contra Honduras cerramos en nuestra tacita de plata.

Nadie dijo que iba a ser fácil, seguimos con el rosario en la mano y bajando todos los ángeles.

El partido

Los primeros minutos fueron de mucho cálculo y expectativa en ambas oncenas, para ver lo que ofrecía el enemigo.

Un mal despeje de la zaga tica nos puso los pelos de punta, era solo un aviso tempranero.

Sobre 4 minutos es botado nuestro delantero Manfred Ugalde en el área azul. El central se traga el pito y no lo suena. Ya con el paso de los minutos se fueron acomodando las cargas y respirábamos, pues el dominio de los muchachos de Reinaldo Rueda no era contundente.

Nos vimos bien y hasta llegábamos al área enemiga.

Hubo falta de Orlando Galo en un salto donde saca el codo y se gana la tarjeta amarilla.

Ante esto suma su segunda pálida y por esto se pierde el cotejo ante Nicaragua, el próximo lunes a las 8 de la noche en el Estadio Nacional, en el Parque Metropolitano La Sabana.

Hubo un momento de verdadero peligro al cierre de la etapa inicial. Balón filtrado desde el medio campo hacia Romell Quioto, quien se logra meter entre la defensa tica y conecta el balón. Vale que el tiro sale desviado, pues nos hubieran marcado el primero. Falla Alexis Gamboa en la marca y nos salvamos al salir sin goles en el primer acto de esta obra a dos.

Para la segunda parte el profe Miguel Herrera mete a Carlos Mora y Haxzel Quirós para cambiar el rumbo del juego.

Se notó la presión constante y cómo se impuso Kendall Waston en la zona de zagueros. No solamente se limitó a cumplir con su meta de secar a Benguché, sino que cuando tuvo que alzar la voz y pechear al enemigo lo hizo.

Sacó casta y colmillo, ese extra que resulta vital para este tipo de cotejos.

Otro hombre que perdemos por tarjetas es Alexis Gamboa, quien no juega el lunes ante los pinoleros.

Muy buen debut

Un capítulo aparte se merece el futbolista Aarón Murillo, quien tuvo su debut y jugó como uno de los jugadores de mayor experiencia. No se equivocó el “Piojo” al poner a ese hombre que le llenó el ojo durante los entrenamientos en el Proyecto Goal.

El juego nos exigió, pero la escuadra que tuvimos al frente no llegó de manera apabullante, pocas veces pudo rematar y no era tan brava como la pintaban.

Fue tanto el juego de ajedrez de los profesores y la presión que al fin decidimos ir por el juego, con todo y contra todo. Fue así como se luce Josimar Alcócer por la banda izquierda, se la pasa a Francisco Calvo y cierre con gran remate Álvaro Zamora, quien había ingresado de cambio.

El balón caprichosamente se estrella en el frío metal y vuelva a la cancha para convertirse en la ocasión más grande de peligro. Ya al 88 otro centro de Alcócer y Carlos Mora no pudo definir dentro del área, pues venía con marca y no cerró bien.

El tiempo se acabó y quedó la imagen de que pudimos ganar el cotejo. Pero la revancha la tenemos el lunes.