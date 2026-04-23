Los guardaparques del Área Protegida de Corcovado enfrentan un reto durante sus patrullajes en el Parque Nacional: la incursión del crimen organizado por medio de la minería ilegal y el narcotráfico.

Así lo reconocen los representantes del Sindicato del Ministerio de Ambiente (Sitraminae), que detallaron a Grupo Extra los peligros que enfrentan los funcionarios para resguardar la flora y fauna de esta zona en el sur del país.

“Hay que reconocer que sí, tenemos la problemática del narcotráfico y se lo achaco mucho, como dicen los expertos, a la posición geográfica de Costa Rica, hemos tenido una lucha frontal, cuando estas personas llegan con las lanchas”, afirmó Cristian Brenes secretario general del movimiento.

Por otra parte, el guardaparques Omar Beita, indicó que actualmente ya no se trata de solo enfrentar delitos ambientales.

“Estos ahora pueden estar vinculados a redes criminales de minería ilegal y narcotráfico, nos enfrentamos a personas que llegan fuertemente armados”, dijo.

Una de las mayores preocupaciones son las amenazas que reciben cuando tienen que abordar a las personas sospechosas de cometer estos delitos.

“Han pedido que me quiten de la zona, tras abordar a estas personas con posibles nexos con el narcotráfico; si hemos recibido amenazas y las hemos hecho llegar a la Fiscalía Ambiental”, aseguró.

Beita indicó que el sentir suyo es el de la mayoría de los compañeros que tienen que recorrer decenas de kilómetros todos los días, en medio de esta incursión del narco en las Áreas Protegidas.

“Sabemos que salimos del puesto, pero no sabemos si regresaremos, pero todos estamos bajo la misma línea del temor, bajo el incremento del narcotráfico, nosotros somos los que sabemos que no nos enfrentamos únicamente a delitos ambientales”, explicó.

Plan salvador

Una de las esperanzas de los guardaparques es que se le dé aprobación definitiva a un proyecto de ley (23.601), que busca crear una “Policía de Control y Protección de Recursos Naturales”.

La intención del plan es dar un rango policial a los guardacostas y que tengan mayores herramientas para enfrentarse a estos grupos criminales.

“Pedimos a los gobiernos, tanto saliente como entrante, que, si el proyecto no se aprueba en estos días, pues que los diputados entrantes nos ayuden, se trata de un proyecto muy noble. Los policías saben que dentro y fuera, los guardaparques son personas muy valientes”, señaló. La intención del sindicato es que los funcionarios del Minae y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) cuenten con un marco normativo robusto para una ley policial, y así enfrentar con mayor fuerza a estos grupos criminales.



Reforma de ley

“Se crea la Policía de Control y Protección de Recursos Naturales, como cuerpo policial adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), cuyo jerarca será el ministro de Ambiente, para el resguardo en materia forestal, vida silvestre, áreas silvestres protegidas y cuencas hidrográficas, con el fin primordial de proteger los recursos naturales que posee el Estado costarricense, tanto en el área continental, como en el área marina territorial y patrimonial, de conformidad con los principios que determinen la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y sus reglamentos, su estructura será vía reglamento”.