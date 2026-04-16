Salieron, corrieron y casi ni se despeinaron en la meta

Carrera Súper Salón fue un éxito

La Carrera Super Salón cumplió con todas las expectativas en su cuarta edición. Un total de 600 atletas llenaron de deporte la capital. Pasaron por el bulevar de Rohrmoser y el Estadio Nacional, entre otros sectores, para una prueba que tuvo como llegada y salida el Centro de Eventos Grupo Moreno. 

En los 10 kilómetros, los ganadores en juvenil fueron Renzo Acosta (45:09), Ian Durán (49:49) y Antonio Quesada (01:07:07), mientras que en femenino Alexandra Leiva (01:00:48) lideró su categoría.  

En 20 a 34 años Allan Quesada (32:14), Andrés Solano (34:55) y David Hernández (35:55) ocuparon el podio, y en femenino Anielka Chávez (40:20), Raquel Álvarez (40:49) y Charlotte Aburto (44:49) salieron felices. En los 5 kilómetros brillaron Jefferson Calvo (19:24) y Gina Zambrana (24:46).

En la categoría de triciclos 10 kilómetros el primero fue Henry Acuña (01:00:41), mientras que en femenino destacaron Hilary Carvajal, atleta no vidente (01:02:54) y Heidy Arias (01:16:27).