Salida de humo obliga a evacuación y cierre de calle en Barrio Dent

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La salida de humo de un noveno piso en un residencial a la par del teatro Eugene O’neill obligó a la evacuación de los habitantes del lugar, así como el despliegue de múltiples unidades de bomberos.
El fallo se produjo en el dispositivo contra incendios del lugar en el noveno piso, el cual se recalentó y provocó la salida de humo.
A las afueras del lugar hay decenas de personas esperando que la situación sea controlada.
Bomberos desplegó múltiples unidades, incluida una Plataforma, para el ingreso, revisión y control de la situación.
Producto de la emergencia, la calle frente al Centro Cultural está cerrada.
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