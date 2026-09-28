Salida de humo obliga a evacuación y cierre de calle en Barrio Dent

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La salida de humo de un noveno piso en un residencial a la par del teatro Eugene O’neill obligó a la evacuación de los habitantes del lugar, así como el despliegue de múltiples unidades de bomberos.

El fallo se produjo en el dispositivo contra incendios del lugar en el noveno piso, el cual se recalentó y provocó la salida de humo.