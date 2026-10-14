Salen a la venta las ChocoQuQi: Esto cuestan

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Las ChocoQuQi regresaron al mercado costarricense con un precio de ₡1.170 por paquete, aunque el monto podría variar ligeramente dependiendo de cada establecimiento donde se comercialicen.

El regreso de las populares galletas desató la emoción de los consumidores, quienes no quisieron esperar hasta su lanzamiento oficial para volver a probarlas.

La venta se adelantó un día en las tiendas La Estación de Dos Pinos y otros establecimientos, luego de que se anunciara en redes sociales que tomaron la decisión a petición del público.

La comercialización anticipada provocó largas filas y un importante movimiento de consumidores que buscaban conseguir las galletas, cuyo regreso se convirtió en tema de conversación entre quienes las recuerdan desde su infancia.

Después de más de 17 años fuera del mercado, las ChocoQuQi vuelven a estar disponibles y despiertan la nostalgia de quienes crecieron disfrutándolas, así como la curiosidad de las nuevas generaciones que tendrán la oportunidad de probarlas.

Foto: Issac Villalta

Aunque el lanzamiento oficial está previsto para este jueves 15 de octubre, algunos consumidores ya pudieron comprarlas antes de la fecha anunciada.

La distribución en los comercios se realizará de manera gradual, por lo que la disponibilidad también podría variar según el establecimiento y la zona del país.