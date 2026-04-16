Después de casi dos años de que la gran mancha morada suplicara desde la grada un título, Saprissa volvió a sonreír. Aquella última vez fue el 26 de mayo de 2024, cuando el Monstruo se llevaba la Copa 40, la del Clausura. Esta vez es Torneo de Copa, pero Copa al fin, el octavo trofeo de este tipo que llega a las vitrinas del cuadro tibaseño. La víctima fue el Sporting F.C., al que derrotaron 1-3, en un solo juego, en el estadio Edgardo Baltodano Briceño de Liberia, Guanacaste.

Duelo en la Ciudad Blanca

A partir del pitazo inicial nos topamos con un juego intenso, digno de una final. Fue así como ambas oncenas apostaron primero a controlar el esférico en la zona de volantes y de ahí proyectar a sus hombres al ataque. Todo esto sin permitir que la zona de zagueros viviera momentos complicados. Mientras el técnico albinegro Andrés Carevic vivía con intensidad el cotejo desde la raya de cal, su colega Hernán Medford a su ritmo y estilo, daba indicaciones, pero menos eufórico.

Nos encontramos un juego muy físico, cargado de faltas y con mucho roce. Acciones propias de dicho cotejo donde en solo 90 minutos determinaba al ganador, sin derecho a un juego de vuelta. No había tanta calidad en el juego ni mucho menos jugadas que hicieran que el respetable se tuviera que levantar de sus asientos.

Se jugaban 44 minutos, era el final de la primera parte cuando se cobra tiro de esquina desde la zona izquierda del ataque del conjunto tibaseño. Balón que llega al área y el portero del cuadro griego, Johnny Álvarez despeja mal.

Con opción de atraparla o tirarla a los costados le deja el cuero al alcance del panameño Fidel Escobar, quien pega patadón al arco y define el 0-1.

Yostin Salinas le salió a la marca, pero tarde, pues el canalero pudo conectar muy bien directo a la cabaña de los griegos. Así se irían a las duchas para el entretiempo.

Faltaba más

De regresó a la gramilla el Monstruo socó clavijas y fue por el encuentro. Era el momento propicio para aumentar la ventaja y así lo hicieron. El cronómetro se posaba sobre el minuto 51 cuando por la izquierda corría Rachid Chirino. Muy ubicado, levanta la cabeza y ve que al otro costado corría Luis Javier Paradela. Pase largo y bien colocado que aprovecha el cubano y pese a tener marca define el 0-2.

Carevic aplica cambios y desde la banca llegaría el de la honra. Centro de Alexander López para que el fortachón Mayron George recibiera de pecho y anotara de derechazo. Surgía la ilusión para los griegos, pero el marcador se volvería a mover en favor del cuadro de Don Ricardo. La cereza sobre el pastel la pone el panameño Tomás Rodríguez, en jugada que arma desde el medio campo y cierra en un cara a cara con el cuidatubos rival.

Sporting puso en cancha a Johnny Álvarez, Dylan Ramírez, Kevin Espinoza, Ian Lawrence, Yostin Salinas, Diego Marín, Joser González, Diego De Buen, Andrid Rojas, Carlos Pineda y Joshua Navarro. D.T.: Andrés Carevic. Saprissa le dio chance a Minor Álvarez, Julián González, Fidel Escobar, Alberth Barahona, Matías Cordero, Matías Elizondo, Luis Javier Paradela, Rachid Chirino, Orlando Sinclair, Marvin Loría y Ariel Rodríguez. D.T.: Hernán Medford.

Lo dijeron

“Los compañeros y el cuerpo técnico me respaldaron, muy feliz. Estaba mentalizado en jugar los 90 minutos, pues quería terminar el partido. Este regreso y el gol me motivan más. Agradezco a mi esposa, a mis hijos y a mi mamá que está allá arriba y me dio las fuerzas. También gracias a la afición”.

Fidel Escobar, defensa del Saprissa

“Es un título más que suma la institución, le dimos importancia, vi equipos celebrando en torneos pasados este torneo y es un triunfo para la afición de Saprissa. Esto motiva y hay que disfrutarlo. Ya mañana nos enfocamos en lo que viene. Felicidade a los muchachos y a los niños”.

Hernán Medford, D.T. del Saprissa

“Este no es de los torneos más importantes, pero al final siempre lo queremos ganar. Estamos contentos por los chicos que participaron. Fidel y Tomás ayudaron al equipo y eso me pone muy contento.

Mariano Torres, volante del Saprissa

“Si nos ponemos a ver el equipo tiene poco tiempo en primera división y ya tiene su primera final. Felicitar a Saprissa porque es un digno campeón. De ahora en adelante esperamos seguir peleando”.

Alexander López, volante de Sporting

Los 8 Torneos de Copa del Saprissa

1. Copa Gran Bretaña 1950

2. Copa Cuadrangular 1956

3. Copa Presidente de la República 1960

4. Copa Presidente de la República 1963

5. Copa Costa Rica 1970

6. Copa Juan Santamaría 1972

7. Copa Banco Nacional 2013

8. Toraneo de Copa 2025-2026