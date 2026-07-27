Saldo de deuda por tarjetas de crédito crece en ¢92 mil millones

El saldo de la deuda en las tarjetas de crédito presentó un aumento de ¢92 mil millones, equivalente a un 5,68%, en los últimos seis meses del 2025. Según el informe semestral sobre tarjetas de crédito y débito, elaborado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

El monto total que estaba pendiente de pago en diciembre de 2025 alcanzaba los ¢1,71 billones.

“Es importante aclarar que este indicador es una fotografía del crédito utilizado y pendiente de pago al cierre de diciembre y en el que influyen factores como las compras de fin de año, los límites de crédito, las estrategias de pago y el aumento en la cantidad de tarjetas activas”, explicó Giannina Córdoba, directora de la Dirección de Análisis Económico y Comercial del MEIC.

El informe detalla que la deuda morosa, menos de 90 días, se redujo en ¢2.300 millones. Sin embargo, se registró un incremento del 8% en la morosidad superior a 90 días, la cual asciende a ¢45 mil millones.

En cuanto a tarjetas de crédito circulando, hay un aumento de 173 mil unidades para alcanzar los 3,18 millones. De estas 2,3 millones corresponden a titulares y 857 mil son tarjetas adicionales.

El MEIC identificó 363 tipos distintos de tarjetas de crédito con tasas de interés menores al 36,6% en colones o 30,4% en dólares, ambos menores a los límites que establece el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En cuanto a las tarjetas de débito, el MEIC contabilizó más de 7,45 millones de unidades emitidas, con un aumento de 469 mil tarjetas en los últimos seis meses.

“Esta cifra puede incluir tarjetas canceladas, vencidas, no activadas o en desuso, por lo que no equivale necesariamente a tarjetas efectivamente utilizadas”, indica el ministerio.