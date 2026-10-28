Salarios mínimos del sector privado subirán un 1,70% en 2027

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Consejo Nacional de Salarios (CNS) aprobó este miércoles, por unanimidad, un aumento general del 1,70% para los salarios mínimos del sector privado, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2027.

El ajuste será obligatorio para los patronos del país y aplicará a las personas que reciben el salario mínimo, tanto por jornada como a destajo.

El incremento representa ¢6.342 adicionales al mes para una persona trabajadora de ocupación no calificada, ¢7.135 para una calificada y ¢11.289 para quien tenga un bachillerato universitario, en jornadas completas mensuales.

Mercedes Flores, ministra de Trabajo.

El Consejo también aprobó un ajuste adicional del 0,88768% para la categoría de Técnico Medio en Educación Diversificada, correspondiente a colegios técnicos profesionales. Con ese incremento, el aumento total para esta categoría será del 2,58768%, equivalente a ¢12.931,56 adicionales al mes.

Trabajo doméstico sigue pendiente

El ajuste para la categoría de trabajo doméstico todavía no está definido. Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Consejo se encuentra revisando ese rubro y acordará el porcentaje en los próximos días.

El aumento se acordó después de recibir las propuestas de los sectores trabajador, empleador y estatal. El cálculo se basó en una fórmula consensuada que considera el costo de vida y el crecimiento de la productividad, según informó el MTSS.