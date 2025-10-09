Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra

La Copa Mundial de 2026 dio la bienvenida a un nuevo invitado: Egipto, selección que selló su pase tras golear a Yibuti (3-0) la noche del miércoles. Ibrahim Adel (8’) y Mohamed Salah (13’, 84’) anotaron los goles de un partido que se disputó en Marruecos; en la ida Egipto se impuso 6-0.

Así, la escuadra africana termina oficialmente como líder del Grupo A de las clasificaciones africanas, con un total de 23 puntos y cinco unidades de ventaja sobre Burkina Faso, que termina segunda con 18 puntos.

Los Faraones han anotado 19 goles en tan solo 9 partidos con la figura del Liverpool, Mohamed Salah, liderando con nueve tantos. Otra de sus figuras es el ariete Omar Marmoush, ficha del Manchester City inglés. El combinado faraónico busca trascender tras no poder superar la fase de grupos en 1934, 1990 y 2018. Tampoco han podido ganar en Copas del Mundo.