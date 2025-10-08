La Copa Mundial de 2026 recibe a un nuevo invitado: Egipto, selección que selló su pase tras golear a Yibuti (3-0).

Los Faraones han anotado 19 goles en tan solo nueve partidos con la figura del Liverpool, Mohamed Salah, liderando con nueve tantos. Otra de sus figuras es el ariete Omar Marmoush, ficha del Manchester City inglés.

Egipto busca trascender tras no poder superar la fase de grupos en 1934, 1990 y 2018. Tampoco han podido ganar en Copas del Mundo.

Los egipcios esperan dar la sorpresa el próximo año con Salah a la cabeza del seleccionado dirigido por Hossam Hassan, con un poderío ofensivo que amenaza con ser noticia en 2026.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra