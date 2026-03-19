Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ministerio de Salud anunció que la Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado contra el Reglamento Técnico RTCR 519-2025, normativa que regula los vapeadores en el país.

Según las autoridades, la decisión implica que el recurso fue desestimado de forma inmediata, al no demostrarse que la regulación afecte derechos constitucionales.

Este reglamento establece las condiciones técnicas obligatorias para los líquidos de vapeo que se comercialicen en Costa Rica, tanto importados como de fabricación nacional, e incluye controles en aspectos como etiquetado, publicidad, disposición de residuos y vigilancia sanitaria.

Foto: Randall Sandoval.

Entre las principales medidas destacan la prohibición de sabores atractivos, como los asociados a frutas, dulces o postres, con el objetivo de reducir el consumo entre adolescentes.

Además, se fija un límite máximo de nicotina de 20 mg/ml (2%), se restringen los empaques llamativos y se prohíbe totalmente la publicidad, promoción y patrocinio de estos productos.

La normativa también limita el volumen de los envases con nicotina a 10 ml y refuerza la fiscalización mediante inspecciones y toma de muestras en puntos de venta.

Foto: Mauricio Aguilar.

Otro de los cambios clave es que solo se permiten 16 compuestos químicos con sabor a tabaco, eliminando cualquier aroma que pueda resultar atractivo para menores de edad.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que esta decisión representa un avance en la protección de la salud pública, al reducir riesgos asociados al consumo de vapeadores, especialmente en población joven.

El reglamento se mantiene vigente y continuará aplicándose en todo el país.