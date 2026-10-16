Sala IV protege libertad de docentes ante circular del MEP de expresión política

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Sala Constitucional anuló siete disposiciones de una circular del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre el manejo de temas políticos e ideológicos en los centros educativos. Los magistrados consideraron que algunas reglas podían limitar la libertad de enseñanza y expresión de los docentes.

La resolución corresponde al expediente 26-024735-0007-CO, declarado parcialmente con lugar mediante la sentencia 2026-039030 el 8 de octubre de 2026. La sentencia completa todavía está pendiente de redacción.

El reclamo cuestionó el uso de términos como “captación ideológica” y “posición sectaria”, pues podían prestarse a distintas interpretaciones y limitar el análisis de temas políticos, históricos y sociales en las clases.

Sin embargo, la Sala aclaró que el MEP puede mantener medidas contra la propaganda política, el proselitismo, la coacción y el uso de recursos públicos para favorecer partidos políticos.

Foto: Sergio Espinoza

¿Qué reglas anuló la Sala IV?

La Sala IV anuló siete disposiciones de la circular del MEP:

Uso de espacios educativos: prohibición de utilizar clases, tareas, actos cívicos y plataformas digitales para favorecer o desacreditar partidos, candidaturas o posiciones políticas. Posiciones sectarias: eliminó el término “o sectaria” de otra disposición de la circular. Contenidos y evaluaciones: anuló la regla sobre contenidos, ejemplos y preguntas dirigidos a confirmar una conclusión política predeterminada por el docente. Autoridad e ideología: eliminó la prohibición de utilizar el cargo o la influencia institucional para favorecer o perjudicar posiciones ideológicas. Captación y adoctrinamiento: eliminó estos conceptos como motivos independientes para restringir el ingreso o permanencia de personas externas. Fuentes y perspectivas: anuló la instrucción de presentar materiales de manera plural, equilibrada y contextualizada. Controles y reportes: dejó sin efecto el párrafo que regulaba la prevención, documentación y remisión general de posibles incumplimientos.

MEP deberá comunicar los alcances del fallo

La resolución ordena al ministro de Educación, Leonardo Sánchez; a la viceministra Académica, María Alexandra Ulate Espinoza; y a la viceministra Administrativa, Sofía Ramírez González, o a quienes ocupen esos cargos, abstenerse de aplicar las disposiciones anuladas.

El fallo aclara que esta decisión no impide investigar posibles casos de propaganda político-electoral, proselitismo, coacción o uso partidario de recursos públicos, siempre que las actuaciones se fundamenten en la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes.