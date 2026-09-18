Sala IV da 2 años al MEP para solucionar problemas en colegio de Turrialba

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por el diputado Salvador Padilla y ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) brindar una solución definitiva a los problemas de infraestructura que enfrenta el Colegio Académico de Orientación Tecnológica Omar Salazar Obando, en Turrialba.

Según la resolución compartida por Padilla, el tribunal otorgó un plazo de 24 meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, para resolver de manera definitiva la problemática.

Además, dispuso que en un máximo de tres meses se implemente una solución transitoria que permita resguardar la vida, seguridad e integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Salvador Padilla. Foto: Mauricio Aguilar.



“Estamos muy satisfechos de que la Sala Constitucional nos haya dado la razón en cuanto a las condiciones infrahumanas en las cuales asisten personal docente administrativo y estudiantes a las instalaciones del colegio Omar Salazar en Turrialba”, manifestó Padilla.

Actualmente, el centro educativo no cuenta con instalaciones propias y utiliza principalmente la infraestructura del Colegio Nocturno Presbítero Enrique Menzel. El expediente señala problemas de capacidad, deterioro del techo, filtraciones y la existencia de una orden sanitaria.

La Sala determinó que el MEP conocía la situación desde hace más de una década y consideró improcedente el plazo de 47 meses que plantearon las autoridades educativas para alcanzar una solución definitiva, el cual proyectaba la finalización del proyecto para agosto de 2030.

“Ahora estaremos vigilantes de que las autoridades condenadas cumplan con los plazos dados por la Sala Constitucional para finalmente darle una solución a toda esta comunidad que viene esperando un colegio desde hace mucho tiempo”, añadió Padilla.

¿Qué establece el fallo?