La Sala Constitucional resolvió favorablemente los recursos de amparo interpuestos por miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, que fueron destituidos de sus cargos en mayo de este año por orden directa del Consejo de Gobierno, presidido por el mandatario Rodrigo Chaves.

El tribunal determinó que dicha destitución vulneró sus derechos fundamentales y la autonomía bancaria.

La decisión ordena la inmediata restitución en sus cargos de Rodolfo González Cuadra, José Manuel Arias Porras, Marvin Arias Aguilar y Maricela Alpízar Chacón como miembros de la junta directiva del Banco Nacional, por el período originalmente dispuesto por el Consejo de Gobierno.

La sentencia, votada el 10 de octubre de 2025, bajo el expediente principal 25-011348-0007-CO (al que se acumularon los expedientes 25-019511-0007-CO y 25-016698-0007-CO), declaró con lugar el recurso por mayoría.

Como consecuencia, la Sala anuló la resolución RES-PV-001-2025 dictada el 10 de febrero de 2025 hecha Stephan Brunner, quien en ese momento fungía como vicepresidente de la República y decisor del procedimiento, así como todos los actos posteriores, incluyendo la resolución RES-PV-008-2025 del 28 de mayo de 2025.

Arias volverá a presidir el Banco Nacional. Foto: Archivo.

El tribunal estuvo conformado por los magistrados Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro (instructor), Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera.

La sentencia completa será publicada en el sitio electrónico del Poder Judicial, una vez finalizado el proceso de redacción y notificación, permitiendo el acceso público al documento.