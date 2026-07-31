Sala IV analiza proyecto que aumenta el canon de radio y TV

Diez diputados de oposición presentaron ante la Sala Constitucional una consulta de constitucionalidad sobre el Proyecto de Ley 24.461, que pretende aumentar el canon a los concesionarios de radio y televisión.

Los legisladores presentaron la consulta luego de que, el pasado 27 de julio, la Asamblea Legislativa aprobara en primer debate dicho expediente, impulsado por la administración Chaves Robles en julio de 2024. Los firmantes fueron las diputadas unipersonales Claudia Dobles y Abril Gordienko; los frenteamplistas José María Villalta, Vianey Mora, Edgardo Araya, Sigrid Segura y María Eugenia Román, así como los verdiblancos Salvador Padilla y Janice Sandí.

Según los diputados firmantes, la consulta se fundamenta en los artículos 96, 97, 98 y 99 de la Ley de Jurisdicción Constitucional para presentar el planteamiento ante los magistrados.

¿Qué dice el texto?

El nuevo esquema establecería un cobro escalonado basado en los ingresos brutos anuales obtenidos por el uso del espectro.

Sin embargo, la diferencia entre pagar o no el nuevo canon sería de más de cien salarios base; es decir, quienes registren ingresos equivalentes a esa cifra o inferiores quedarían exentos del pago.

El proyecto establece que los concesionarios de radiodifusión sonora y televisiva deberán pagar anualmente un canon de radiodifusión, que se cancelará en cuatro tractos trimestrales según el ingreso bruto anual reportado.

Para televisión, los montos serían los siguientes:

Los concesionarios con ingresos superiores a ¢89 millones y hasta ¢192 millones pagarían un 4,39%. Para quienes registren ingresos entre ¢192 millones y ¢1.155 millones, el canon sería de 6,17%. En los casos donde el ingreso bruto supere los ¢1.155 millones, el pago correspondería a un 7,73%.

En el caso de la radio, los concesionarios con ingresos superiores a ¢89 millones y hasta ¢192 millones pagarían un 1,51%. Para ingresos superiores a ¢192 millones y hasta ¢1.155 millones, el monto sería del 2,52%. Cuando el ingreso bruto supere los ¢1.155 millones, el canon correspondería a un 3,13%.