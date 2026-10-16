Sala IV alerta sobre aumento exponencial de recursos de amparo

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La Sala Constitucional registra un crecimiento exponencial en la presentación de recursos de amparo, una situación que podría llevar al tribunal a superar las 45 mil sentencias durante 2026, según las estimaciones de su presidente, el magistrado Fernando Castillo.

El jerarca judicial advirtió que este incremento refleja las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a determinados servicios públicos, principalmente aquellos relacionados con derechos fundamentales como la salud.

“Lo que está pasando es que hay un aumento exponencial de los recursos, sobre todo de amparo y en menor medida los de hábeas corpus. El año pasado dictamos aproximadamente 42 mil sentencias. Yo creo que este año vamos a pasar de las 45 mil”, manifestó Castillo.

De cumplirse esa proyección, la Sala IV emitiría unas 3 mil resoluciones más que el año anterior, lo que representaría un incremento aproximado del 7,1 %.

No obstante, el magistrado aclaró que las cifras mencionadas corresponden a sentencias dictadas y no exclusivamente a recursos de amparo presentados.

Uno de los principales problemas señalados por Castillo está relacionado con los servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), especialmente las listas de espera para recibir atención médica.

Según explicó, el tribunal recibe numerosos recursos de personas que requieren intervenciones quirúrgicas, procedimientos médicos o citas con especialistas y que consideran vulnerados sus derechos por las demoras.

Magistrado Fernando Castillo. Foto: Archivo.

“Eso es como un síntoma de que algunos servicios básicos, servicios esenciales, vinculados a derechos fundamentales no están funcionando de la mejor manera”, señaló.

El magistrado también destacó el aumento de asuntos relacionados con el acceso a medicamentos de alto costo, particularmente aquellos utilizados para tratar enfermedades graves.

De acuerdo con Castillo, aproximadamente el 90 % de los casos de medicamentos de alto costo a los que hizo referencia están vinculados con enfermedades relacionadas con el cáncer.

Estas situaciones, según explicó, forman parte de la creciente demanda que enfrenta la jurisdicción constitucional.

¿Quiénes pueden presentar recursos?

Durante la entrevista, Castillo también respondió a cuestionamientos sobre quiénes tienen acceso a la Sala Constitucional, luego de que se mencionara una declaración de una diputada que calificó a quienes presentan recursos de amparo como personas con privilegios.

El presidente del tribunal rechazó que el acceso a esta jurisdicción esté reservado para determinados sectores sociales.

“La Sala Constitucional es el tribunal de derechos humanos más accesible que hay en el mundo”, afirmó.

Castillo explicó que cualquier persona puede presentar un recurso de amparo o de hábeas corpus sin necesidad de contratar un abogado ni agotar previamente los procedimientos administrativos.

Para acudir al tribunal, basta con exponer claramente los hechos que podrían constituir una violación de derechos fundamentales.

“Aquí llega desde la gente más encopetada hasta la gente más humilde. Y a todos se les trata de manera igualitaria”, aseguró.

El magistrado insistió en que la accesibilidad constituye una de las principales características de la justicia constitucional costarricense.

Mayor demanda para la Sala IV

El crecimiento de los recursos representa un desafío para el tribunal, que debe atender un volumen cada vez mayor de asuntos relacionados con posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Castillo señaló que la demanda de los servicios de la Sala Constitucional se mantiene constante, mientras persisten problemas en instituciones encargadas de brindar servicios esenciales.

La proyección de superar las 45 mil sentencias durante 2026 evidencia la magnitud de la carga de trabajo que enfrenta el tribunal.