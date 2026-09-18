Sala IV acumula seis recursos por operativos policiales durante actos patrios en Cartago

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La Sala Constitucional acumula seis recursos relacionados con los operativos policiales y las restricciones de acceso aplicadas durante los actos patrios del pasado 14 de septiembre en Cartago, señaló la instancia a Grupo Extra.

Las acciones, entre recursos de amparo y hábeas corpus, cuestionan actuaciones atribuidas al Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de la Presidencia, la Fuerza Pública y la Municipalidad de Cartago.

Entre los reclamos figuran presuntas restricciones al libre tránsito, impedimentos para ingresar a espacios públicos, intervenciones contra periodistas, traslados de ciudadanos en patrullas y controles sobre personas que portaban pancartas o mensajes críticos.

Uno de los casos corresponde al expediente 26-033968-0007-CO, presentado por afiliados de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), quienes denunciaron que se les impidió el ingreso a determinadas áreas mientras esperaban supuestas “órdenes superiores”, luego de ser identificados como integrantes del sindicato.

Foto: Mauricio Aguilar.

Otro recurso, tramitado bajo el expediente 26-033981-0007-CO, cuestiona un supuesto trato diferenciado en los controles de ingreso. Según la acción, mientras docentes y diputados de oposición encontraron restricciones para acceder al sector, simpatizantes del Partido Pueblo Soberano (PPSO) habrían podido ingresar a la Plaza Mayor.

Periodistas y ciudadanos

Las actuaciones policiales contra periodistas también llegaron hasta la Sala IV. El expediente 26-033987-0007-CO fue planteado a favor de dos comunicadores de La Nación y Semanario Universidad, quienes fueron retirados del lugar mientras documentaban lo ocurrido durante las actividades.

A esto se suma un caso relacionado con ciudadanos que habrían sido abordados por oficiales, trasladados en vehículos policiales y posteriormente dejados fuera del perímetro donde se desarrollaban los actos.

Concejo Municipal, Cartago. Foto: Raquel Vargas.

Revisiones y restricciones

En uno de los casos, una mujer denunció que fue sometida a revisiones de sus pertenencias y del farol que portaba su hija menor de edad, para posteriormente impedirle ingresar a la Plaza Mayor.

Según el recurso, la mujer pretendía observar la participación de otro de sus hijos, quien había sido invitado como estudiante a la sesión del Consejo de Gobierno realizada en Cartago.