Sadio Mané rescata a Senegal y evita la derrota ante RD Congo

Senegal rescató un empate este sábado en la segunda jornada del Grupo D de la Copa Africana de Naciones, tras igualar 1-1 ante la República Democrática del Congo, con Sadio Mané como protagonista.

Aunque los Leones de la Teranga llevaron la iniciativa del juego en Tánger, fue la RD Congo la que golpeó primero con un tanto de Cédric Bakambu al minuto 61. La respuesta senegalesa no se hizo esperar y Mané firmó la igualdad al 69’, luego de una acción colectiva en la que participó Ibrahim Mbaye.

Con este resultado, Senegal y RD Congo suman cuatro puntos y se mantienen en lo más alto del grupo. Benín, con tres unidades tras vencer a Botsuana, se mantiene al acecho.

En la última jornada, Senegal deberá asegurar la victoria ante Benín si quiere cerrar como líder del grupo y evitar un cruce exigente en los octavos de final.