Samuel Umtiti, multicampeón con el FC Barcelona y campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, anunció su retirada del fútbol profesional a los 31 años. El central francés publicó un emotivo video en Instagram en el que expresó: “Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada”.

La carrera de Umtiti estuvo marcada por un sacrificio. En el verano de 2018, con 24 años, disputó el Mundial de Rusia, marcó el gol que llevó a Francia a la final contra Bélgica y levantó la Copa del Mundo. Ese fue el punto más alto de su trayectoria, aunque también el inicio de un camino lleno de obstáculos.

Las lesiones de rodilla lo persiguieron desde entonces y lo apartaron de las canchas durante casi 170 partidos hasta enero de 2024. Después de vestir las camisetas del Olympique de Lyon, el Barcelona, el Lecce y el Lille, Umtiti nunca logró recuperar la continuidad ni el nivel que había mostrado en su mejor momento.

En el Barcelona dejó su huella como uno de los defensas más completos de su generación, formando una dupla inolvidable con Gerard Piqué.

Con la selección francesa sumó 31 partidos, marcó cuatro goles y se convirtió en una pieza clave de aquel equipo que tocó el cielo en 2018. Su retiro se une al de Raphaël Varane, otro pilar de aquel campeonato, y confirma que a veces el precio de la gloria puede ser más alto de lo que cualquiera imagina.

Escrito por: Paulina Carmona Ureña