Robert Méndez Esquivel, sacerdote costarricense, fue detenido en Estados Unidos por presuntos abusos sexuales a un menor de edad.

Así lo dio a conocer la Policía de Nampa en Idaho, quienes confirmaron la detención del sacerdote este miércoles.

“El 27 de agosto de 2025, detectives de la policía de Nampa arrestaron a Robert Méndez Esquivel, de 45 años, de Nampa, por el delito de agresión sexual a un menor de 16 a 17 años”, indicaron a través de sus redes sociales.

Estos cargos son el resultado de una investigación exhaustiva a cargo de los detectives de delitos personales del Departamento de Policía de Nampa, la cual está en curso.