El sacerdote Robert Méndez Esquivel, conocido como el “Padre Toto”, fue detenido en Estados Unidos por presunta agresión sexual. Antes de ese hecho, permaneció durante dos años en la provincia de Puntarenas.

Así lo confirmó Daniel Torres Coto, sacerdote de la Diócesis de Puntarenas, tras una consulta de Diario Extra.

Méndez colaboró en las parroquias de Esparza, Monteverde y Puntarenas entre diciembre de 2019 y febrero de 2022.

“Él solicitó servir en la Diócesis de Puntarenas, pero fue hasta finales de 2019 que se concretó su incorporación”, explicó Torres.

Durante su estadía en Costa Rica, Méndez desempeñó funciones como vicario parroquial, es decir, como asistente del párroco titular de cada comunidad.

Antes de llegar al país, el sacerdote había trabajado durante 13 años en la India. Tras su salida de Costa Rica, se trasladó a Estados Unidos.

Consultado sobre si existió alguna denuncia contra Méndez en territorio nacional, Torres aseguró que no tuvo conocimiento de ningún incidente.

“Nunca se presentó una denuncia formal ni se recibió alguna queja relacionada con el sacerdote Robert”, afirmó.

La Diócesis de Boise informó que Méndez fue detenido y enfrenta tres cargos graves por presunta agresión sexual, hechos que habrían ocurrido el 14 de agosto de 2025.

“Se le asignó un defensor público y se programó una audiencia preliminar para el 11 de septiembre de 2025”, comunicó la Diócesis mediante el sacerdote Peter F. Christensen.