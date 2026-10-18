Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Un sacerdote falleció luego de que una enorme cruz de madera le cayera encima mientras oficiaba una misa en una iglesia de Guayaquil, Ecuador. El accidente ocurrió el sábado y quedó registrado en una transmisión en vivo por redes sociales.

El padre fue identificado como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la calle José Mascote, entre Maldonado y Calicuchima, en Guayaquil.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, la cruz estaba colocada detrás del altar principal y se desplomó repentinamente sobre el sacerdote mientras celebraba la eucaristía.

Los fieles que se encontraban en el templo intentaron auxiliarlo; sin embargo, el impacto le provocó la muerte en el lugar.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento mediante un comunicado en el que expresó su pesar y solidaridad con los familiares, amigos y miembros de la comunidad redentorista a la que pertenecía el sacerdote.

“Informamos que nuestro hermano, padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, vicaría centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, señaló el mensaje firmado por el cardenal arzobispo Luis Cabrera Herrera.

Sánchez Molinari formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor, una comunidad religiosa dedicada a labores pastorales y misioneras. También sirvió durante varios años en la parroquia San Lorenzo de Vinces, en la provincia ecuatoriana de Los Ríos, que lamentó su muerte en redes sociales.

El fallecimiento del sacerdote se suma a otras pérdidas recientes en la Iglesia de Guayaquil. En marzo pasado, los sacerdotes Alfonso Avilés y Pedro Anzoátegui murieron ahogados cuando intentaban rescatar a un monaguillo.