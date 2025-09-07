Carlos Vásquez, delegado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que interpuso 4 recursos de amparo electorales contra la agrupación por el proceso de elección a diputados, denuncia haber sido sacado de la Asamblea Nacional “de forma irregular”.

Según explicó, ante la ausencia de una persona propietaria en la actividad de hoy, él tenía el derecho de participar en el espacio por ser delegado suplente por la provincia de Puntarenas.

Sin embargo, asegura que desde la cúpula del partido se tomó la decisión de dejarlo afuera y que su lugar fuera asumido por alguien que estaba debajo en la lista.

Dejándolo así, sin tener voto ni participación, a pesar de que, según dice, siempre los sustitutos han tenido derecho de permanecer en el espacio.

“Es porque van a hacer irregularidades. Las voces disidentes las sacan de las asambleas para hacer lo que ellos quieran y que no haya testigos”, denunció Vásquez.

Además, advirtió que presentará un recurso de nulidad al proceso de elección a diputados “por las inconsistencias presentadas durante el proceso”.

El PPSO ratifica este domingo las papeletas a diputados de las siete provincias, donde según explicó el líder de la lista en Alajuela, José Miguel Villalobos, los cambios únicamente se verían en las personas que aparecen inscritas como suplentes para poder cumplir con la cuota de juventudes.