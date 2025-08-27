El Festival Gastronómico Afrocaribeño, parte de la 27ª edición del Festival Flores de la Diáspora Africana, continúa esta semana en Barrio Escalante y se extenderá hasta el próximo 31 de agosto.

Ocho restaurantes de la zona ofrecen platillos como el Arropao de pescado, el tradicional rice and beans caribeño y el Run Down, todos inspirados en figuras clave de la literatura afrocostarricense.

“La cocina puede ser también un acto de memoria y resistencia, un espacio donde los sabores narran historias y mantienen vivas nuestras raíces“, afirmó Carol Britton, directora ejecutiva de la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo, organización que impulsa la actividad junto a Distrito G.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Raquel Vargas.

El festival rinde homenaje a escritores y referentes culturales como Eulalia Bernard, Queen Nzinga, Quince Duncan y Shirley Campbell, cuyas obras dieron pie a menús creados por reconocidos chefs nacionales e internacionales.

Entre ellos destacan Rey Guerrero (Colombia), Sergio Riley, Marcos Lamas y Kevin Johnson, quienes fusionaron recetas tradicionales con técnicas modernas para ofrecer un recorrido culinario cargado de identidad afrocaribeña.

“Barrio Escalante se ha consolidado como un epicentro gastronómico en Costa Rica… el FoodFest Sabores de la Diáspora Africana trasciende lo culinario para convertirse en un homenaje a la memoria y al legado de la comunidad afrodescendiente“, señaló Mónica Mendoza, directora ejecutiva de Distrito G.

Los platillos destacados del FoodFest

Perséfone y Deméter: Guiso de la reina / stewed beans con arroz (Chef Kevin Johnson, inspirado en Queen Nzinga).

(Chef Kevin Johnson, inspirado en Queen Nzinga). Vestido de colores rimbombantes / Arropao de pescado (Chef Rey Guerrero, inspirado en Shirley Campbell).

(Chef Rey Guerrero, inspirado en Shirley Campbell). Religión y acento inentendible / Arroz con mariscos picante (Chef Rey Guerrero, inspirado en Shirley Campbell).

(Chef Rey Guerrero, inspirado en Shirley Campbell). Patty (Chef Marcos Lamas, inspirado en Quince Duncan).

(Chef Marcos Lamas, inspirado en Quince Duncan). Rise and peas (Chef Sergio Riley, inspirado en Eulalia Bernard).

(Chef Sergio Riley, inspirado en Eulalia Bernard). Run Down (Chef Marcos Lamas, inspirado en Quince Duncan).

(Chef Marcos Lamas, inspirado en Quince Duncan). Sabor de libertad / Rice and beans caribeño (Chef Kevin Johnson, inspirado en Queen Nzinga).

La propuesta convierte a Barrio Escalante en un espacio de encuentro cultural donde la gastronomía funciona como puente entre tradición, literatura y memoria colectiva.

El público puede disfrutar de esta experiencia hasta el 31 de agosto y seguir la programación a través de las redes sociales @festival_diasporaafricana y @distritogcr.